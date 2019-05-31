В Уфе снесли 100-летнее здание шестой соборной мечети

В центре Уфы снесли здание шестой соборной мечети, сообщает ЦДУМ России.

Она строилась с 1914 по 1918 годы. Красивое двухэтажное здание с минаретами было видно издалека, оно располагалось на самой высокой точке города. Но в 1934 году мечеть закрыли по решению Горсовета, в ней разместилось заводское общежитие.

Более 80 лет здание, изначально строившееся как мечеть, использовалось не по назначению. Бороться за возвращение мечети верующим начали в 1994 году, активное участие в этом процессе принял Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

Последний азан (призыв на молитву) произнес руководитель аппарата Центрального духовного управления мусульман России, председатель РДУМ РБ Мухаммад Таджутдинов. После этого экскаватор начал сносить историческое строение.

На месте снесенного здания будет построена новая мечеть.