«Нечто невероятное — в Марий Эл сработал здравый смысл. Надолго ли?»

«Евстифеевская интерполяция» делит региональное общественное поле крупными кусками

«Реальное время» публикует второй материал из серии политобзоров политолога, публициста Константина Строкина, посвященных политической ситуации в Марий Эл в свете предстоящих в сентябре выборов в Госсобрание РМЭ. По мнению эксперта, несмотря на уход бывшего главы республики Леонида Маркелова, привычки чиновников остались прежними. При этом колумнист подмечает и позитивные изменения в регионе.

«Герцог» ушел, а «реликтовые» привычки остались

«В Марий Эл раскручиваются захватывающие события», — фраза, которая в информационном пространстве звучала уже не раз. Есть те, кто считает ее обрывком пропагандистской риторики с прицелом на широкую общественность. Она по ясным причинам слабо что соображает в политических нюансах. Но ведь ей как-то же надо доказать глубину и эмоциональность совокупности происшествий. И если не содержанием в силу ее звенящей пустоты, то хотя бы яркой упаковкой серии разноформатных и якобы просветительских медиапродуктов перед сотнями тысяч глаз навязчиво шуршать. Дабы встряхнуть серую пыль унылости и привлечь внимание неискушенных умов. Для придания важности, веса, жизнеутвердительности протекающим в республике процессам и чтобы загодя легитимизировать результаты предстоящих региональных выборов — выборов депутатов марийского парламента. Конечно, критика всегда нужна. Без сомнений тоже никуда. Иначе «определенные» неминуемо забронзовеют.

Только не сейчас и не здесь. Дело в том, что 17 лет правления экс-губернатора Леонида Маркелова выработали среди передовой, в том числе оппозиционной, общественности вредную привычку, кроющуюся в суперперсоналистическом восприятии любого решения местной власти. С какой бы инициативой не выступил бывший глава РМЭ, все воспринималось одинаково: ее либо сразу презирали либо мгновенно нахваливали, не вникая в суть предложения. Тем и другим «Герцог» (прозвище бывшего главы республики Леонида Маркелова, — прим. ред.) как источник вдохновения на реакцию порядком надоел. И он «ушел». Вернее, его «увели». А реликтовые привычки все равно остались. Приобретенные рефлексы будто въелись до уровня «природных мутаций» и передались по наследству. У кого-то в большей степени, у кого-то — в меньшей. И добрых самаритян в масках и камуфляже, вновь со стороны спешащих к нам на помощь, чтобы очистить региональный геном аналогично выковыриванию Маркелова, не ожидайте точно.

Многое зависит от нас. Уже открылась если не эпоха, то не шибко зажатая эвентуальность новых возможностей. Кстати, эта удобная оказия корнями прорывается из той самой «евстифеевской интерполяции» — общей стилистики нынешнего руководства Марий Эл, ориентированной на отдаление от ручного стиля регулирования и создание автономности «госмашины». Однако никто не отрицает — и доселе в административном оркестре кто-то продолжает фальшивить, когда некоторые безграмотные чиновники, не умея синхронно играть на ресурсных инструментах, портят скопом слаженность всего политического ансамбля, превращая симфонию в гул. Зато таковых при сопоставлении с прошлым маркеловским авторитаризмом конкретно поубавилось. Часть общий ритм уловила, иная же часть, тщательно замаскировав отсутствие задатков природного профессионализма, целостную волну поймать никак не норовит. И не поймает — не в состоянии они.

До 2017 года роза политических ветров однобоко и строго указывала на фигуру Леонида Маркелова. Фото pg12.ru

Политический оркестр

Между прочим, тут вложен краеугольный аспект для республиканской оппозиции, потому что на сей счет она расчехляется, выдвигая три взаимоисключающих тезиса. Первые из умеренных вторят: «У некоторых нет слуха. Опротивело терпеть. Ловите их и накажите!» Вторые из классических со старыми привычками молвят градусом покрепче: «Дело не в слухе, и слух их не проверить, ибо мелодии тупо нет. Мелодии нет, так как готовую партитуру не принесли, сами заполнить ее нотами в такт не смогут». Третьи из крайнего меньшинства разглагольствуют: «Дирижер никудышный». Напоминает градацию по линейке радикальности. Позже отмеченные в описанной очередности подчеркивают: «Мы талантливые и у нас хороший слух», «Мы в курсе, как чиркать ноты, и у нас завалялась древняя партитура», «Мы обладаем хорошей дирижерской палочкой из мореного дуба». Таким образом, они не отважно отгоняют жадных лепреконов, они тоже ищут горшочек золота в конце радуги и не прочь поживиться. Это нормально.

Еще существует редкая альтернативная версия: «При «Герцоге» все хорошо играли, но музыка, творимая его командой, протыкала перепонки большинству населения республики». Она хитро подталкивают к высверливанию мозга: «Что хуже? Шум или тяжелая музыка? Агрессивная мелодия или неимение звуков?» Вопросы изначально приклеены ногами к потолку и втиснуты в проигрышные для вменяемых рассуждений рамки. Одним словом, чушь иррациональная, отвлекающе уводящая куда-то в нереально-параллельный мир плутать наедине с собой. Восприятие всяких явлений субъективно и эгоистично. Принципиальное познается в сравнении. Чуть погодя мы доосознаем, почему евстифеевская администрация изучает и ощущает особенности местных дизайна, рельефа, судеб, прежде всего фотографиями за три года, нежели диафильмом за все 19 лет. Ничего страшного. Вакуума априори не бывает, поскольку вакуум и пушинку не сдует, а у нас «горизонтально-вертикально-диагональные» объемы забурлили. Получается, ошибались: пресловутой «звенящей пустоты» в Марий Эл нет.

До 2017 года роза политических ветров однобоко и строго указывала на фигуру Леонида Маркелова. «Герцогская власть» к каждой «твари подколодной» и проекту относилась сверхпредвзято и с пристрастием сугубо по личным — постоянно меняющимся — вкусам. На «марийскую атмосферу» они смотрели сквозь призму собственных представлений, истерично реагируя на малейший пучок не понравившегося им света. Их методы борьбы с крылатыми бесами вырастали из «иезуитского средневековья»: избиения, увольнения, шантаж, подкуп, давление на фоне пафосного и высокоманерного губернатора. В ту пору основополагающий критерий оценки исполнителей или «рядышком трущихся» запирался в тесной иррациональной формуле: «Сперва преданность и уж потом компетентность». Что творится сейчас? «Евстифеевская интерполяция» делит региональное общественное поле крупными кусками, расчерчивая мелом ограничительные линии при обозначении жирных векторов даже не «где законно и незаконно», а «куда корректно и некорректно».

Вдобавок здорово, когда не навязывается культ личности губернатора. Фото mari-el.gov.ru

«В кои-то веки в Марий Эл сработал здравый смысл»

Конфликтные приемы смягчились. Очевидно, «Серый дом» 2019 года также нервничает от критики и явно пытается навязать приемлемые им условия. Но как? Сдержанная дипломатия и спокойные переговоры. Нечасто — дипломатия на повышенных тонах с употреблением «пируэтной матюганщины» и переговоры с применением дезинформации под манипуляции. Руки не выворачивают и ноги в пятую точку не засовывают. Просто гладят вразрез кровли шерсти и кидают в колеса заточенные копья не противоречащими букве закона и пирамиде Маслоу способами. Холодно, цинично, но цивилизованно, не нагло. Любопытно, действующая власть в республике посредством «серых коммуникационных каналов» прекрасно осведомлена, кто и что нелицеприятного про них из исполнителей среднего звена, членов «околотусовки» за спиной мусолит. Ответы структурщиков параллельно раздражают и приятно удивляют: «А работают они продуктивно? Мы же не просим нас обожать. Главное — итоги труда».

Отсылают к маркеловской формуле доминанты преданности над профессионализмом. Теперь приоритеты модифицировались. Громыхнуло нечто невероятное — в кои-то веки в Марий Эл сработал здравый смысл. Надолго ли? Тогда и мы, местные, вне зависимости от национальности, для укрепления новой конфигурации должны показать адекватность и принять «приезжих варягов» с хлебом-солью без ключей: замерять их толковость не с позиции происхождения по крови и территории «родной — чужой», а в русле «полезен — бесполезен» для нашей республики. Каждого отдельно и под микроскопом с рентгеном максимальной мощности. Чтобы светились, легче будет издалека разглядеть и выловить. Колокольчик то на шею или чип биллинга перемещения не дадут нацепить, обидятся. Вдобавок здорово, когда не навязывается культ личности губернатора. Из-за чего забавно наблюдать за «товарищами старой формации» — межуются со сморщенными потными лбами и лысинами.

Присосавшиеся паразиты и прилепившиеся пресмыкающиеся обладают грозным оружием. Языком называется. Они не могут найти, куда б поцеловать, и бегают с растерянным видом возле центрального тела, ахиллесову пяту нащупывают, усердно скрипя извилинами. Если бы, к примеру, Александр Евстифеев увлекался гольфом, то половина элиты, точнее, псевдоэлиты с низким КПД, стала бы самозабвенно закупать в качестве служебных автомобилей полевые гольф-кары. И иногда неистово бродить по коридорам министерств-администраций и обыкновенно жрать в барах с белыми сумками через плечо, из которой бы демонстративно торчали металлические клюшки. Дурости-то ведь у «наших» навалом — хоть взаймы без процентов раздавай. Нынче, наоборот, чисто отчитываться надобно: графики, цифры, прогнозы, динамика. Признаться, охарактеризовать золотыми результаты прыти законсервировавшихся подчиненных очень сложно.

Здешнюю конъюнктуру в «Сером доме» оценивают на наличие потенциала порознь от наличия ресурсов. Фото mari-el.gov.ru

«Не дай Бог критиканы окажутся оракулами-экстрасенсами»

«Евстифеевская интерполяция» решила сохранить баланс и паритет — сформировать истеблишмент из старых, новых и третьих кусков, невзирая на вялую консолидацию. Там кого только нет: и ребята из «маркеловского периода», и граждане чистые, не замаранные, симпатичные. Именно отсюда выскочил временный эффект какофонии — долго инструменты настраивали и, повторимся, не все настроили, в кровь из ушей. Не затянули, случаем, с переходным этапом? Поэтому «резкая» оппозиция напялила на головы шапочки из фольги и громко заявила, мол, «Собрали Франкенштейна из различных деталей. Никакой мегамолнии не хватит оживить данное искусственное чудовище». Уравновешенная оппозиция, напротив, откликнулась сглаженнее и в ракурсе созидательности: «Не сгущайте краски и не передергивайте. Не рисуйте фантастических чудовища. Концепт грамотный. «Бандура» произведена из местных людей. Из тут родившихся или проживающих полжизни. Банально недоподгрузились и детальки они не те сшили, ткани отторгнутся».

Администрация в ипостаси отклика на спектр мнений от глухих пересуд до конструктивных замечаний взялась за расширение понятия «региональная элита» и сгенерировала стратегию, согласно которой намеревается выстроить депутатский корпус будущего созыва Госсобрания Марий Эл из двух столпов: «Процеженные «прежние», дабы не прерывать преемственность. Плюс «свежие», дабы вобрать непотрепанных и заряженных». Вообще, есть один замечательный секрет — приезжий сегмент «Серого дома» абсолютно не понимает, «что такое маркеловец, немаркеловец, антимаркеловец, рептилоид, пастафарианец». Речи о половинчатости кадровых ротаций они поглощать поглощают, но переварить сии идеологемы не в состоянии. Нет практичности — нет и ферментов. Региональное руководство не желает погружаться в корневое прошлое, твердо считая эти политические неологизмы ненужными архаизмами: «В чем цимес? Забудьте. В реальном настоящем они не пригодятся».

Не бинарный код — либо «1», либо «0»; или «да», или «нет»; то ли «хорошо», то ли «плохо». Вот где алгоритмы не совпадают. Классификация иная и матрица другая. Однако три литра воды в однолитровую банку воды не залить, и здешнюю конъюнктуру в «Сером доме» оценивают на наличие потенциала порознь от наличия ресурсов. Потенциала скрытого, зато как минимум способного на развитие в цепочке. Встряска 2017—2018 годов позволила поскрести душу многих — как политических организаций в целом, так и известных личностей отдельно. Своего рода стресс-тест: навыки концентрироваться вне зоны комфорта и «проверка на вшивость». В комплексе подобная мозаичность держит в напряжении. Подвешенность в воздухе и неопределенность также играют нехилую роль — обоюдно стимулируют и тонизируют. Причем в оппозиции тоже поднимается куча достойнейших людей, патриотов Земли Марийской. К сожалению, «коллективный разум» не досконально изучил недавние изменения предвыборного законодательства Марий Эл.

Местные оппозиционеры оказались вынуждены выискивать дополнительные выходы из обстоятельств, вплоть до инициации размышлений про дележку территорий: кто, где, в каком округе или территориальной группе начнет выдвигаться в депутаты, чтобы ненароком друг друга не бортовать и увеличить простор для маневров. Фото twitter.com

Увеличение числа одномандатников и понижение числа списочников обсудили. Но пропажу верховной партийной тройки — пропустили. Все, федеральные звезды-паровозы очнулись где-то за лесным марийским горизонтом. Местные оппозиционеры оказались вынуждены выискивать дополнительные выходы из обстоятельств, вплоть до инициации размышлений про дележку территорий: кто, где, в каком округе или территориальной группе начнет выдвигаться в депутаты, чтобы ненароком друг друга не бортовать и увеличить простор для маневров. Взаимные уступки — компактно поместиться жаждут. Таким образом, прослеживается самопрограммирование, свойственное лишь гибкому мышлению. Естественно, благодаря внутренним непреодолимым противоречиям и стремлении захапать самые сладкие куски, разношерстная оппозиция в экстазе борьбы за справедливость «не сольется». Но сам факт выстраивания рабочих горизонтальных «межвидовых» нейронных связей и тактики схватки не за присутствие в парламенте партий, а «доверенных людских единиц» уже впечатляет.

Ранее такой химической реакции в Марийской Республике Эл не замечалось. Вероятность комбинаций зашкаливает. Следовательно, зародившаяся фильтрационная система местный человеческий капитал заставляет накачиваться физически и интеллектуально. Стержневой парадокс в том, что те, кто критикует «Серый дом» в провоцировании застоя и стагнации, сами же пользуются плодами его отсутствия и собственным поведением подтверждают персональное пустословие. Пожалуйста, не путайте тормоз со сцеплением. Передачи на повышенных скоростях переключают. Это не попытка выдавить из тюбика надежды новую мораль. Всегда остерегаешься кого-то отчетливо поддерживать. Вдруг «оперившиеся» после сентябрьских выборов загордятся и съежатся, выпучив наружу колкие ядовитые иглы, «шоб честной народ не отвлекал зазря и не мешал вариться в шкурном соку». Не дай Бог критиканы окажутся оракулами-экстрасенсами. Так кто сказал, что в Марий Эл занятные, увлекательные и интересные события совсем не раскручиваются? Viva la evolution!

Продолжение следует