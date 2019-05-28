Хабиров предложил уфимцам обсудить проект волейбольного стадиона

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложил обсудить проект нового волейбольного стадиона, который могут построить в Уфе.

Предварительно, арену планируется построить в микрорайоне Черниковка.

В качестве аргументов за строительство стадиона Хабиров привел достойную игру ВК «Урал» в Суперлиге и возможность использовать его обычными горожанами.

«Строить планируем не только игровую площадку, но и тренировочные залы. Соответственно, стадион будет не только игровым, он будет целыми днями занят горожанами», — написал врио главы РБ.

Накануне он также решил спросить общественность о том, каким должен быть футбольный стадион для ФК «Уфа».