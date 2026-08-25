Шинная «синтетика» и взрывозащита: что показали Минниханову на ТНХИ-Х

СИБУР разработал рецептуру для замещения натурального каучука в отечественных шинах

«Татнефтехиминвест-холдинг» актуализировал деловую повестку, сместив фокус на проекты по обеспечению технологического суверенитета вместо привычного импортозамещения. На сегодняшнем заседании совета директоров в приоритете оказались те, кто готов обеспечить максимальную независимость от внешних поставок. Глава ООО «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов доложил о разработке решений, которые позволяют производить шины на отечественных синтетических каучуках. Казанский «Светозар трейд» освоил выпуск клапанов со взрывозащитными свойствами для ОПК, а «РусСилика» из ГК «Титан» — компоненты для более чем 30 отраслей промышленности. Правда, им нужен гарантированный сбыт внутри страны. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нужно только свое

Нельзя было не заметить, как изменилась риторика на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Если раньше приглашенные гости представляли отечественные решения с локальным замещением иностранных продуктов, то теперь во главу угла ставится задача по достижению максимальной независимости от внешних поставок. Это особенно актуально для высокотехнологичных гражданских отраслей, которые до сих пор критически зависят от импортного сырья, комплектующих и производственных мощностей. К примеру, для автопрома и смежных с ним шинных заводов. В этом и заключается цель технологического суверенитета.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

О том, какие отечественные решения есть «наготове» и насколько лучше зарубежных аналогов, подробно не раскрывается. Трансляцию с заседания ТНХИ-Х выложили в открытый доступ с максимально сжатым хронометражем. Но то, что процесс освоения идет, сомневаться не приходится.

Удалить 85% натурального каучука

Генеральный директор ООО «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов на заседании ТНХИ-Х заявил о подготовке решений, которые позволяют заместить 60—85% натурального каучука, ввозимого из-за рубежа для выпуска автомобильных шин. Причем в отдельных элементах есть планы заместить до 100% зарубежного сырья. Вместо них СИБУР готов поставлять шинникам синтетические каучуки (СК) нового поколения, что не ухудшит эксплуатационные характеристики автомобильных покрышек.

— Компанией сформированы рецептурные решения для легковых и грузовых шин. Все они прошли испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики, — сообщил он.

Другой важный момент — себестоимость СК сопоставима с импортируемым сырьем, а значит, перемены не должны привести к повышению цен.

Руководство Минпромторга РФ одобрило программы СИБУРа по замещения натурального каучука синтетическим для шинной промышленности.

В настоящий момент спрос на натуральный каучук в России оценивается в 76 тыс. тонн, рассказал спикер. Его завозят из стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам), доставка занимает несколько месяцев. Минус в том, что сырье хранится не более шести месяцев. При этом отечественные мощности по производству синтетических каучуков составляют около 1,5 млн тонн в год. Таким образом, нефтехимики готовы закрыть потребности российских шинных предприятий.

Правда, на фоне спада производства автомобилей в стране шинники переживают не самые лучшие времена. «Но при полной загрузке всех шинных заводов такое потребление СК составит примерно 490 000 тонн», — прогнозирует Ильназ Зарипов.

С какого момента СИБУР готов начать регулярные поставки СК на шинные заводы страны, не раскрывалось. Год назад сообщалось, что шинный завод Ikon Tyres во Всеволожске, принадлежащий ТНХИ-Х, начал использовать синтетический каучук СИБУРа в производстве зимних шин. В 2024 году сообщалось о сотрудничестве СИБУРа с компанией «Кордиант». Стоит заметить, что европейские производители шин перешли на СК как минимум 10 лет назад.

Казанский «Светозар» в нише французской Aereco

Казанский «Светозар трейд» освоил выпуск всех элементов вентиляционных устройств со взрывозащитными свойствами для ОПК. И одновременно «гражданскую» версию для небоскребов — их раньше приобретали у французской компании Aereco, считавшейся флагманом энергоэффективных систем вентиляции для жилых и офисных зданий.

Генеральный директор «Светозар трейда» Марк Беляев рассказал на заседании, что производство оборудования для систем вентиляции, кондиционирования, отопления и противопожарной защиты, вентиляционного оборудования налажено в Индустриальном парке М-7 поселка Новониколаевское. Оно ведется из отечественных материалов и по полному циклу сборки. Предприятие участвовало в модернизации Казанского порохового завода, обеспечив поставки клапанов со взрывозащитными свойствами. Освоение нового изделия проходило задолго до атак БПЛА.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Наше предприятие обладает всем необходимым перечнем оборудования, которое требуется для высокотехнологичных производств, — отметил спикер.

После ухода французской Aereco казанские застройщики переориентировались на применение вентиляционного оборудования «Светозара». При этом и дилерская сеть французской компании Aereco перепрофилировалась под продажи техники казанского производителя.

В связи с увеличением заказов компания планирует открыть второе производство в Зеленодольском районе, рассказал Марк Беляев.

В ответ Рустам Минниханов заметил, что опыт компании представляет интерес для проектных институтов Татарстана. И предложил «Светозар трейду» чаще участвовать в выставочных мероприятиях.

Всем, кто входит в 30+

Входящая в ГК «Титан» нижегородская компания «РусСилика» приехала в Казань, чтобы наладить сотрудничество с нефтехимическими предприятиями Татарстана. Заместитель генерального директора компании Ольга Торбич презентовала первое в России промышленное производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. «Это инновационный продукт, аналогов которому на данный момент в России нет. Наша производственная цепочка уникальна тем, что мы реализовали полный цикл переработки: от силикат-глыбы до высокотехнологичных продуктов — до жидкого стекла», — рассказала она. — Уникальность в том, что мы сделали полную цепочку переделов, то есть с самого начала».

В настоящее время компания перешла в стадию серийного производства. Оно открыто в ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области.

Получаемые продукты используются в более чем 30 отраслях промышленности. К примеру, гели нужны для выпуска зубной пасты. Ключевые направления применения включают нефтехимию и нефтедобычу, производство катализаторов, полимеров и резинотехнических изделий, лакокрасочную промышленность, АПК, фармацевтику и пищевую промышленность, рассказала Ольга Торбич.

Рустам Минниханов отметил, что продукция компании, ориентированная на импортозамещение, сегодня критически важна для промышленности. Он поручил предприятиям Татарстана рассмотреть возможные варианты сотрудничества с «РусСиликой».

На фоне дефицита химических реактивов выросла ГК «Концентрация». Ее соучредитель Марсель Гумеров создал маркетплейс, который обеспечивает фармацевтическую промышленность. «Учились вместе с моими партнерами на химическом факультете МГУ и заметили большую проблему в том, что химические реактивы, необходимые нашей науке, довольно тяжело и долго поставляются в Россию. Тогда мы решили создать компанию, которая все-таки наконец решила бы эту проблему», — рассказал он.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За 6 лет компания выросла в крупный бизнес. Выручка по итогам 2025 года составила 4,6 млрд. В этом году ожидают закрыть год на уровне 7 млрд рублей. ГК поставляет реагенты из Индии, Китая, Турции, ОАЭ. «И до сих пор мы продолжаем возить из Европы и США и других недружественных стран. И полностью закрываем потребности в основном фармкомпаний, потому что наши клиенты — на 60% — это фармацевтические компании», — рассказал Марсель Гумеров.

Он предложил организовать в РТ производство фармацевтических субстанций, которые в настоящее время в значительной степени зависят от импорта. «Работайте с Рафинатом Саматовичем. Очень интересные ваши планы. Считаю, что найдем общие интересы и будем двигаться дальше», — напутствовал Минниханов.

