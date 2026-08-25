В Казани завершилось строительство Центра развития футбола

Общая площадь объекта — 10 тыс. кв. м

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на территории казанского стадиона «Рубин» завершилось строительство Центра развития футбола. Его создание будет способствовать популяризации футбола в регионе и развитию спортивной инфраструктуры города, сообщила пресс-служба Госстройнадзора республики.

— 24 августа 2026 года Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику этапа 2.2 строительства ЦРФ — универсального спортивного комплекса. Количество этажей здания переменное — 2—4 этажа. Общая площадь составляет 9962,20 кв. метра. Спорткомплекс предназначен для полноценной спортивной подготовки, проживания и реабилитации команды мастеров, — отметили в сообщении.

пресс-служба Госстройнадзора РТ

Напомним, в мае и сентябре 2025 года Госстройнадзор РТ выдал застройщику заключения о соответствии требованиям проектной документации этапов 1 и 2.1 строительства объекта. Были построены здания футбольного манежа и спортивной базы.

Застройщиком Центра развития футбола является МАУ «Футбольный клуб «Рубин». Технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Генподрядчик — ООО «Фортэкс». Генпроектировщик — ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».



Никита Егоров