Концентрация загрязняющих веществ в Дзержинске не превышает допустимых значений

На территории Дзержинска в Нижегородской области, где произошли взрывы на ГосНИИ «Кристалл», концентрация загрязняющих веществ в Дзержинске не превышает допустимых значений.

Ранее Роспотребнадзор незамедлительно организовал лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов города.

В результате выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений, радиационный фон в норме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 38 человек.