«Уралмашзавод» создал в Оренбуржье новое предприятие на базе ЮУМЗ

«Уралмашзавод» решил создать собственное предприятие на базе обанкротившегося орского ОРМЕТО-ЮУМЗ. Он получит название ООО «Уралмаш — Горное Оборудование».

Как сообщает ural56.ru, гендиректором назначен Леонид Решетников.

До 15 июня в штат примут специалистов, которые начнут подготовку к запуску предприятия и займутся решением организационных вопросов. А до 15 июля будут приняты работники непосредственно для выполнения существующих заказов.

Ранее врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер уже говорил, что «Уралмаш» разместил на ЮУМЗе заказ объемом 0,5 млрд рублей.