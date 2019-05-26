«Уралмашзавод» создал в Оренбуржье новое предприятие на базе ЮУМЗ
«Уралмашзавод» решил создать собственное предприятие на базе обанкротившегося орского ОРМЕТО-ЮУМЗ. Он получит название ООО «Уралмаш — Горное Оборудование».
Как сообщает ural56.ru, гендиректором назначен Леонид Решетников.
До 15 июня в штат примут специалистов, которые начнут подготовку к запуску предприятия и займутся решением организационных вопросов. А до 15 июля будут приняты работники непосредственно для выполнения существующих заказов.
Ранее врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер уже говорил, что «Уралмаш» разместил на ЮУМЗе заказ объемом 0,5 млрд рублей.ПромышленностьБизнес
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