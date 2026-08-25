Власти Татарстана не будут ограничивать продажу алкоголя 1 сентября

Ограничения на продажу таких напитков введут в 60 регионах России

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане не будут ограничивать продажу алкоголя 1 сентября, пишет РИА «Новости», которое изучило региональные документы.

Помимо республики, такие ограничения не собираются вводить еще в 28 регионах России. Среди них: Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия — Алания, Тува, Чечня, Алтайский и Краснодарский края, Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Самарская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Челябинская, Ярославская области, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Крым.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом в 60 регионах продажу алкогольной продукции ограничат в День знаний. В их числе: Адыгея, Башкирия, Бурятия, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края и другие субъекты.

Напомним, что по федеральному закону алкоголь нельзя продавать с 23.00 до 08.00 по местному времени. Вводить ограничения на розничную продажу таких напитков в определенные дни можно, но на усмотрение региональных властей.

Никита Егоров