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В Самаре умер исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов

12:08, 27.05.2019
В Самаре умер исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов
Фото: vk.com/id81115682

В Самаре скончался исполнительный директор местной национально-культурной автономии татар Фархад Махмутов. Он также был руководителем областной татарской организации «Туган тел», сообщает ИА «Татар-информ».

Причина смерти пока неизвестна. Фархад Махмутов родился в 1972 году в Аксубаевском районе Татарстана. В семь лет родители вместе с ним переехали в Самарскую область. С 2014 года он руководил обществом «Туган тел», в 2017 году стал директором национально-культурной автономии татар Самарской области.

Общество Татарстан
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