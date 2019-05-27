В Самаре умер исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов

В Самаре скончался исполнительный директор местной национально-культурной автономии татар Фархад Махмутов. Он также был руководителем областной татарской организации «Туган тел», сообщает ИА «Татар-информ».

Причина смерти пока неизвестна. Фархад Махмутов родился в 1972 году в Аксубаевском районе Татарстана. В семь лет родители вместе с ним переехали в Самарскую область. С 2014 года он руководил обществом «Туган тел», в 2017 году стал директором национально-культурной автономии татар Самарской области.

