В Башкирии продолжается доследственная проверка по факту штрафа, выписанного инвалиду за нескошенную траву

В Башкирии продолжается доследственная проверка по факту неправомерных действий должностных лиц администрации сельского поселения Архангельского района, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Напомним, ранее в сельсовете Виктору Ананьеву, который является инвалидом без ног и руки, выписали штраф, объяснив его тем, что своим «бездействием» он создает пожароопасную ситуацию в деревне. Позже администрация Архангельского района Башкирии отменила штраф, оформленный на жителя села Казанка Ананьева за нескошенную траву. Инвалид должен был выплатить 500 рублей за это нарушение.

По официальной версии, власти решили не требовать выплаты с мужчины без ног и руки, поскольку не могут определить, действительно ли заросший участок принадлежит ему.

Следователи оценят правомерность действий должностного лица администрации сельского поселения по составлению протокола об административном правонарушении. По результатам проверки примут процессуальное решение.