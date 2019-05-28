На подростка, напавшего с ледорубом на девочку в школе в Саратовской области, завели дело

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, напавшего с топором на девочку в школе Вольска.

Дело заведено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом».

По версии следствия, сегодня ученик поднялся на второй этаж школы, где бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В коридоре он бросил вторую аналогичную бутылку, но воспламенения не произошло.

«После этого он встретил в коридоре 12-летнюю учащуюся, направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес девочке удар топором в область лба, после чего попытался скрыться», — говорится в сообщении регионального СК, отмечается, что девочка госпитализирована.

Ранее стало известно, что полиция задержала подростка, бросившего под дверь класса бутылку с зажигательной смесью и ранившего 12-летнюю девочку ударом ледоруба. По предварительным данным, подросток имеет расстройства психики.

