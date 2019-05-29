Экс-министр транспорта Пермского края получил восемь с половиной лет колонии по делу о коррупции

Ленинский суд Перми признал бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.



Суд приговорил Закиева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Прокуратура просила приговорить подсудимого к девяти годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Закиев получил 8,4 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование в получении и гарантированной оплате контракта на строительство обхода Чусового стоимостью более 2 млрд рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры, передает «Коммерсант».



Напомним, Алмаз Закиев занимал пост министра транспорта Пермского края до октября 2016 года. Затем против него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. В 2018 году Закиев устроился в Пермский институт железнодорожного транспорта.

