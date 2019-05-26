Жители Перми заметили на Каме теплоход президента РФ

В Перми пользователи соцсетей обнаружили теплоход, на котором совершают речные путешествия первые лица государства. Отданное в распоряжение президента РФ судно «Россия» заметили на Каме.

Как сообщило издание «Текст», теплоход совершал технический рейс и не вез на борту Владимира Путина.

По данным портала, этот теплоход построили в 1973 году для генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В начале 2000-ных теплоход встал на очередную реконструкцию и вернулся в эксплуатацию в 2005 году. С тех пор им периодически пользовались для речных поездок Владимир Путин и Дмитрий Медведев.