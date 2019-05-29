В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.



В ведомстве рассказали, что, когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Ей рекомендовали отказаться от участия в экзамене, но она приняла решение участвовать в ЕГЭ.



Школьница в течение часа писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало плохо. Девушке начали оказывать медицинскую помощь, но спасти ее не удалось, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.



В Минздраве региона сообщили, что, по предварительным данным, учащаяся школы №27 страдала врожденным пороком сердца.

В ведомстве отметили, что медики, работавшие на ЕГЭ, и две бригады службы «03» оказали девочке экстренную медицинскую помощь, но спасти ее не смогли. В настоящее время по данному факту началось служебное расследование.



Ранее психологи дали рекомендации, как снять стресс во время ЕГЭ.

