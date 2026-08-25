Разница в стоимости аренды каршеринга и содержания личного авто достигает 150%

Эксперты рассказали, какие расходы стоит учесть при покупке машины и как минимизировать риски при ее аренде

Фото: Артем Дергунов

Пользование каршерингом россиянину обходится в 1,5 раза дешевле, чем владение личным автомобилем. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов. Так, например, в Казани арендовать машину стоит от 4,7 рубля в минуту, или около 234 рублей за часовую поездку протяженностью 10 км. В свою очередь, владение своим транспортом может обойтись в 106 тыс. рублей в год. Подробнее о том, на что уходят деньги в период владения «железным конем», какие риски есть при аренде и как их минимизировать, — в материале издания.

Арендовать каршеринг в Казани обходится от 4,7 рубля за минуту езды

На сегодняшний день аренда каршеринга в Казани составляет около 4,7—4,9 рубля за минуту езды. Помимо этого, арендатор платит 39—59 рублей за старт аренды — это разовая плата, которая может взиматься в периоды повышенного спроса (например, в часы пик или в популярных районах), когда свободных машин становится меньше. Также пользователь может взять авто на прокат на определенное количество часов и километров. Например, пользование машиной на протяжении 1 часа и с пробегом в 10 км за данный промежуток времени обойдется примерно в 235 рублей, а на сутки — от 2,7 тыс. до 10,7 тыс. рублей. Конкретная стоимость зависит от протяженности маршрута (от 80 км до 800 км). Такие данные опубликованы на сайте компаний каршеринга, которые изучил корреспондент «Реального времени».

Отметим, что в Татарстане траты жителей на аренду автомобиля, включая каршеринг, составили 539,1 млн рублей по итогам января — июня 2026 года, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На практике аренда каршеринга россиянину обходится в 1,5 раза дешевле, чем владение своим автомобилем. Основная ошибка людей при покупке личного транспорта заключается в том, что они учитывают только траты на бензин, но в действительности сюда прибавляются расходы на страховку, покупку резины и шиномонтаж, штрафы, оплату парковок, мойки, налоги и так далее. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.

Согласно информации, опубликованной на одном из сайтов по подбору б/у автомобиля, стоимость владения личной подержанной легковушкой может обойтись примерно в 106,3 тыс. рублей в год.

Как считали?



При подсчетах учитывалось, что автомобиль будет иметь двигатель мощностью 84 лошадиных силы (транспортный налог за него составит 1 тыс. рублей в год), проезжать 10 тыс. км в год и расходовать 10 литров бензина на 100 км (при таком раскладе расход на топливо составит 64 тыс. рублей в год). Также в калькуляторе «приплюсовали» прохождение ТО раз в год (7,5 тыс.), еженедельную мойку автомобиля (28,8 тыс.) и ОСАГО (5 тыс.). При этом расходы на парковку, кредит, штрафы, а также потеря стоимости «железного коня» сюда не входят.

«Нужно обязательно фотографировать машину до начала аренды и после ее завершения»

Основной риск при пользовании каршерингом — получить штраф за якобы поврежденную машину. Причем, как ранее говорил «Реальному времени» автоюрист Лев Воропаев, сотрудники сервиса не предоставляют никаких доказательств вины арендатора. Несмотря на отсутствие доказательной базы, сервис в досудебном порядке списывает с карты пользователя штраф, блокирует счет и так далее.

Чтобы исключить подобные риски, нужно обязательно фотографировать машину до начала аренды и после ее завершения. Об этом «Реальному времени» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.



— Бывают случаи, когда последний пользователь оставил нормальную машину и ушел, но потом какой-нибудь пьяный гражданин ее пнул или задел начинающий автовладелец на своей машине. Случается и такое, что предыдущие водители вытаскивают набор автомобилиста. Дальше вы приходите, садитесь в машину и едете, а фото делаете только после поездки. Итог — штраф за нанесенные не вами повреждения, — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что в основном по «каршеринговой теме» люди обращаются с запросом: «Как доказать, что я такую машину уже взял?». В данном случае основным доказательством будут являться фотографии, сделанные до посадки за руль. В связи с этим Славнов призвал пользователей данных сервисов проверять все позиции и фотографировать все, что вас смущает, до и после сдачи транспорта следующему арендатору.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается людей, которые приобретают личный автомобиль, то они смотрят на него не просто как на средство передвижения от работы до дома, а как на «скрытого помощника» в трудовой деятельности, добавил Попов.

— Для таких граждан машина — это средство, на котором они могут успеть приехать на совещание, перевезти аппаратуру для работы и так далее. Приведу личный пример: я мог бы поехать на работу на общественном транспорте, но тогда я бы не смог взять с собой всю аппаратуру, необходимую мне для прямого эфира, два портфеля документов и массу других вещей. В данном случае авто — это транспорт, который подспудно зарабатывает деньги. В этом выигрыш личного автомобиля, а расчеты и траты на его владение остаются за бортом, — объяснил он.

Динамика потери стоимости автомобиля зависит от множества факторов

Если говорить об остаточной стоимости автомобиля, то за первые три года российской эксплуатации машина теряет около 30% стоимости, остается 70% от цены аналогичного нового авто. К 10 годам личный транспорт теряет примерно 64% от своей изначальной стоимости, а через 20 лет пользования от него останется лишь 15% от первоначального ценника с салона, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Динамика потери стоимости автомобиля, как нового, так и бывшего в употреблении, зависит от множества факторов: марки и модели, пробега, наличия ДТП и в целом каких-либо повреждений, условий хранения, региона эксплуатации, а также комплектации. В свою очередь, навешанное допоборудование никак не делает машину дороже. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Например, от пробега стоимость машины очень сильно зависит, потому что один человек может проехать 150 тыс. км за год, а второй — не более 5 тыс. км, одни ездят в Москве, где зимой дороги посыпают реагентами, а другие — в Сочи, где погода зимой, как в столице в августе, в связи с чем у них с машинами все хорошо. Именно поэтому динамику потери стоимости машины оценить трудно: одни теряют 15% в год, а какие-то — 5%, — сказал собеседник издания.

Также он обратил внимание на то, что остаточная стоимость автомобиля — понятие относительное, поскольку новые машины постоянно дорожают.

— Грубо говоря, вы купили новый автомобиль марки N в 2020 году за 1,2 млн рублей, проездили на нем 5 лет, и сейчас продадите за такую же стоимость, что и купили в 2020-м. Однако та же легковушка новой стоит уже 2,5 млн рублей, условно, — рассудил эксперт.

«Реальная стоимость аренды авто должна стоить 20—25 рублей в минуту»

На данный момент каршеринговые компании находятся на границе рентабельности, считает Попов.

— По моему мнению, реальная стоимость аренды авто должна стоить 20—25 рублей в минуту, а не 12—15, как предлагают сами фирмы. При таких расценках, как мне кажется, они окупают вложения, связанные с зарплатами и в целом содержанием бизнеса. Конечно, наверняка у них есть плюсовая составляющая, но не самая большая. Основной профит они получают с продажи изнасилованного автопарка, — считает автоэксперт.

При этом продаваемые машины уходят по низкой цене, и эти плюсовые деньги безвозвратные, резюмировал собеседник издания.