Бречалов: в Ижевске может быть построен новый онкодиспансер

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о планах построить в Ижевске новый онкологический диспансер. Пока власти республики изучают вопрос.

В эфире радио «Комсомольская правда» — Ижевск» Бречалов рассказал, что правительство рассматривало вариант реконструкции старого здания, построенного еще в 1963 году.

«Мы планировали ремонтировать, но министр и коллеги, наверное, справедливо обратили внимание на то, что лучше построить новый современный центр с очень классной диагностикой, а не только с акцентом на стационар и пролечивание, и в одном месте», — заявил глава УР.

При этом он не назвал стоимости проекта или сроков его реализации.