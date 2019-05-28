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Губернатор Саратовской области поручил проверить все школы в регионе после нападения на девочку с топором

22:34, 28.05.2019
Губернатор Саратовской области поручил проверить все школы в регионе после нападения на девочку с топором
Фото: saratov.gov.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил за неделю проверить все школы в регионе после нападения на девочку с топором

«Пропускная система дала сбой, а точнее, она не соответствует необходимым требованиям. Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет — недопустимое нарушение правил безопасности», — цитирует его пресс-служба главы региона.

Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, напавшего с топором на девочку в школе Вольска.

Перед нападением ученик бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

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