Казань, Уфа и Самара смогут догнать Москву по уровню экономики 2017 года через десять лет

Центр городской экономики КБ «Стрелка» провел исследование, согласно которому Казань, Уфа и Самара смогут достичь подушевого уровня валового городского продукта (ВГП) Москвы 2017 года через десять лет, сообщает РБК.

Отмечается, что это будет возможно при ускорении собственной экономики до 5,9%. Такой же прогноз исследователи сделали относительно Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара. Авторы исследования подчеркивают, что если динамика развития российских городов в 2010—2017 годах сохранится дальше, то среднему нестоличному миллионнику понадобится около 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта.

Напомним, ранее международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в текущем году.

В материалах МВФ сказано, что государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1—0,5 п.п.