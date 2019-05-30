В Йошкар-Оле первая за 30 лет школа откроется к 1 сентября

В Йошкар-Оле впервые за 30 лет строится новая школа. Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что она должна открыться до 1 сентября.

«Этот объект является самым важным, самым неотложным, поэтому мы будем пристально следить за ходом строительства. И у меня есть полная уверенность, что к 1 сентября будущего года школа будет сдана», — приводит его слова пресс-служба главы республики.

Школа появится в микрорайоне 9В и будет рассчитана на 825 детей. Объект возводит компания «Салют».

«30 лет не было ни одного объекта. Здесь применен современный проект с хорошим энергосбережением, который был адаптирован для нашей республики», — добавил Евстифеев.

В рамках нацпроекта «Образование» в Марий Эл предусматривается строительство школ в Йошкар-Оле, Волжске, Звениговском, Килемарском, Куженерском, Мари-Турекском и Медведевском районах республики.