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Власти Нижнего Новгорода ожидают приезда Путина на форум «Россия — спортивная держава»

15:06, 30.05.2019
Власти Нижнего Новгорода ожидают приезда Путина на форум «Россия — спортивная держава»
Фото: kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном визите президента России Владимира Путина в октябре. Он сообщил, что глава государства может приехать на форум «Россия — спортивная держава».

«С 10 по 11 октября впервые в Нижнем Новгороде на стадионе пройдет Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Ожидаем на открытии президента РФ Владимира Владимировича Путина», — передает слова губернатора «ФедералПресс».

Отчитываясь перед заксобранием региона, Никитин сообщил, что летом на территории стадиона «Нижний Новгород» будет открыта бесплатная спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт». Она включит в себя два мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона и другие зоны.

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