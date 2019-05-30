Власти Нижнего Новгорода ожидают приезда Путина на форум «Россия — спортивная держава»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном визите президента России Владимира Путина в октябре. Он сообщил, что глава государства может приехать на форум «Россия — спортивная держава».

«С 10 по 11 октября впервые в Нижнем Новгороде на стадионе пройдет Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Ожидаем на открытии президента РФ Владимира Владимировича Путина», — передает слова губернатора «ФедералПресс».

Отчитываясь перед заксобранием региона, Никитин сообщил, что летом на территории стадиона «Нижний Новгород» будет открыта бесплатная спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт». Она включит в себя два мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона и другие зоны.