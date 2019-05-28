Суд приговорил бывшего замглавы коллегии адвокатов Башкирии к 3,5 года колонии

Суд признал бывшего зампредседателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) виновным в покушении на мошенничество и использовании поддельного документа. Он приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать с юриста штраф в 50 тысяч рублей и запретить ему заниматься адвокатской деятельностью на 3 года, передает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии. Отмечается, что уголовное дело в отношении юриста было возбуждено по материалам УФСБ по РБ.

По данным следствия, в марте 2018 года осужденный согласился за взятку помочь неназванному юристу сдать квалификационный экзамен в Адвокатскую палату РБ.

Напомним, что в апреле 2018 года в Уфе был задержан замглавы БРКА Ромео Фарукшин. Он обвинялся именно в получении 250 тысяч рублей за гарантию сдачи экзамена на статус адвоката.