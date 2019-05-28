СМИ: напавший на школу в Саратовской области подросток наблюдался у психиатра

По предварительным данным, 15-летний подросток, напавший на школу в Вольске (Саратовская область) с ледорубом и зажигательной смесью, имел расстройства психики.

Он состоял на учете у психиатра, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, да, состоял на учете с диагнозом — поведенческие расстройства личности, чувствовал себя недооцененным. Учился плохо», — цитирует собеседника агентство.

Ранее стало известно, что полиция задержала подростка, бросившего под дверь класса бутылку с зажигательной смесью и ранившего 12-летнюю девочку ударом ледоруба. По данным Минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.