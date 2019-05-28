СМИ: напавший на школу в Саратовской области подросток наблюдался у психиатра
По предварительным данным, 15-летний подросток, напавший на школу в Вольске (Саратовская область) с ледорубом и зажигательной смесью, имел расстройства психики.
Он состоял на учете у психиатра, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, да, состоял на учете с диагнозом — поведенческие расстройства личности, чувствовал себя недооцененным. Учился плохо», — цитирует собеседника агентство.
Ранее стало известно, что полиция задержала подростка, бросившего под дверь класса бутылку с зажигательной смесью и ранившего 12-летнюю девочку ударом ледоруба. По данным Минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы.Происшествия
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