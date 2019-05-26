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Вице-премьера Чувашии освободили от должности, в отношении него возбудили второе уголовное дело

13:36, 26.05.2019
Вице-премьера Чувашии освободили от должности, в отношении него возбудили второе уголовное дело
Фото: gov.cap.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уволил вице-премьера региона Владимира Аврелькина, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Соответствующий указ опубликован на официальном портале органов власти региона.

Документ был подписан 25 мая и вступил в силу со дня его подписания.

Как сообщает ТАСС, в отношении Аврелькина возбудили второе уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»).

Ранее стало известно, что Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Он был арестован и в январе отстранен от должности.

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