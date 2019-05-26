Вице-премьера Чувашии освободили от должности, в отношении него возбудили второе уголовное дело

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уволил вице-премьера региона Владимира Аврелькина, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Соответствующий указ опубликован на официальном портале органов власти региона.



Документ был подписан 25 мая и вступил в силу со дня его подписания.

Как сообщает ТАСС, в отношении Аврелькина возбудили второе уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»).

Ранее стало известно, что Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Он был арестован и в январе отстранен от должности.