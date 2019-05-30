Врио главы Оренбуржья отправил в отставку министра экономики и чиновника аппарата губернатора
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку исполняющую обязанности министра экономического развития региона Наталью Безбородову. Также свой пост покинул первый замруководителя аппарата губернатора Виктор Каргалов.
Минэкономики региона временно возглавит Наталья Струнцова, и. о. первого замминистра, сообщает пресс-служба правительства области. Обязанности Каргалова возложены на Константина Фисенко.
Радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге» передает, что Безбородова уволилась по собственному желанию, а Каргалов вышел на пенсию.ОбществоВласть
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