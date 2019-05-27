Доход мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в 2018 году составил 2,7 млн рублей

Фото: нижнийновгород.рф

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов по итогам 2018 года заработал 2,69 млн рублей.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, в собственности у Панова находятся пять земельных участков общей площадью более 85,3 га, две дачи площадью 209 кв. м и 74 кв. м, три квартиры (80,1 кв. м, 63,6 кв. м, 200,9 кв. м), а также два нежилых помещения (16,3 кв. м и 16,8 кв. м).

Кроме того, мэру города принадлежит автомобиль Mini Cooper S AAL4 и мотоцикл Ducati Monster 796 ABS.



Супруга Владимира Панова за прошлый год заработала 143 тысячи рублей. Она владеет автомобилем Chevrolet Aveo и мотороллером Piaggio Vespa Prima Vera 125. Кроме того, у нее в пользовании находятся две квартиры площадью 58 кв. м и 80,1 кв. м.



Ранее о доходах за прошлый год отчитался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По итогам 2018 года он заработал 4,6 млн рублей.

