Новости бизнеса

15:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Пермский край и Саратовская область вошли в пятерку регионов с сильным давлением на бизнес

14:30, 28.05.2019
Пермский край и Саратовская область вошли в пятерку регионов с сильным давлением на бизнес
Фото: realnoevremya.ru

Пермский край и Саратовская область попали в число регионов, в которых административное давление наиболее сильное. Это следует из доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, в котором появился «Индекс административного давления».

Также в пятерку регионов, где давление на бизнес наиболее высоко, вошли Тульская, Белгородская и Курская области.

В число субъектов РФ с наиболее щадящим административным давлением на бизнес попали Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Коми и Московская область, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.

«Индекс административного давления» представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает пять параметров: доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору; доля предупреждений от общего числа административных наказаний; доля штрафов, наложенных без проведения проверок; средний штраф на одного предпринимателя; «административный налог».

Ранее Борис Титов предложил отпускать предпринимателей под залог в приоритетном порядке. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в таких случаях важна сумма залога.

Бизнес Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров