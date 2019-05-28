Пермский край и Саратовская область вошли в пятерку регионов с сильным давлением на бизнес

Пермский край и Саратовская область попали в число регионов, в которых административное давление наиболее сильное. Это следует из доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, в котором появился «Индекс административного давления».



Также в пятерку регионов, где давление на бизнес наиболее высоко, вошли Тульская, Белгородская и Курская области.

В число субъектов РФ с наиболее щадящим административным давлением на бизнес попали Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Коми и Московская область, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.



«Индекс административного давления» представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает пять параметров: доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору; доля предупреждений от общего числа административных наказаний; доля штрафов, наложенных без проведения проверок; средний штраф на одного предпринимателя; «административный налог».

Ранее Борис Титов предложил отпускать предпринимателей под залог в приоритетном порядке. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в таких случаях важна сумма залога.

