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Экс-мэр Кумертау назначен вице-премьером Башкирии

08:15, 27.05.2019
Экс-мэр Кумертау назначен вице-премьером Башкирии
Фото: admkumertau.ru

Бывший глава города Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.

По словам руководителя региона, Беляев займет должность исполняющего обязанности министра ЖКХ. Функционал бывшего и.о. министра ЖКХ Михаила Киреева будет пересмотрен. Планируется, что он будет курировать другие вопросы в кабмине.

«В качестве главы Кумертау Беляев показал неплохие результаты. Человек энергичный, поэтому мы подумали усилить нашу управленческую команду», — отметил Хабиров.

И.о. главы Кумертау будет исполнять экс-замруководителя Олег Фролов.

Напомним, Беляев покинул пост главы Кумертау на прошлой неделе.

ОбществоВласть Башкортостан
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