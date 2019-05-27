Экс-мэр Кумертау назначен вице-премьером Башкирии
Бывший глава города Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.
По словам руководителя региона, Беляев займет должность исполняющего обязанности министра ЖКХ. Функционал бывшего и.о. министра ЖКХ Михаила Киреева будет пересмотрен. Планируется, что он будет курировать другие вопросы в кабмине.
«В качестве главы Кумертау Беляев показал неплохие результаты. Человек энергичный, поэтому мы подумали усилить нашу управленческую команду», — отметил Хабиров.
И.о. главы Кумертау будет исполнять экс-замруководителя Олег Фролов.
Напомним, Беляев покинул пост главы Кумертау на прошлой неделе.ОбществоВласть Башкортостан
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