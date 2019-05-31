Путин присвоил казанскому аэропорту имя Габдуллы Тукая, нижнекамскому — Лемаева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имен лиц, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Согласно документу, аэропорт Казани назван в честь татарского писателя Габдуллы Тукая.

Аэропорт Бегишево получил имя Николая Лемаева, следует из документа.

Кроме того, нижегородскому аэропорту (Стригино) присвоено имя Валерия Чкалова, пензенскому — Виссариона Белинского, самарскому — Сергея Королева.

Уфимский аэропорт назван в честь Мустая Карима, а чебоксарский — Андрияна Николаева.

Все присвоенные имена соответствуют результатам прошедшего в 2018 году голосования, об итогах которого «Реальное время» уже подробно писало.

