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Путин присвоил казанскому аэропорту имя Габдуллы Тукая, нижнекамскому — Лемаева

12:18, 31.05.2019 4
Путин присвоил казанскому аэропорту имя Габдуллы Тукая, нижнекамскому — Лемаева
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имен лиц, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Согласно документу, аэропорт Казани назван в честь татарского писателя Габдуллы Тукая.

Аэропорт Бегишево получил имя Николая Лемаева, следует из документа.

Кроме того, нижегородскому аэропорту (Стригино) присвоено имя Валерия Чкалова, пензенскому — Виссариона Белинского, самарскому — Сергея Королева.

Уфимский аэропорт назван в честь Мустая Карима, а чебоксарский — Андрияна Николаева.

Все присвоенные имена соответствуют результатам прошедшего в 2018 году голосования, об итогах которого «Реальное время» уже подробно писало.

Общество БашкортостанТатарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12:26
    Ошибка, надо было Иваном Грозным назвать.
    Ответить
  • Анонимно 12:47
    Грустно
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    Анонимно 13:11
    урааа
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  • Анонимно 13:11
    Как сказал Кашин - "Ну какой, прости господи, Губайдулла Тукай"
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