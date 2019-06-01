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В Дзержинске произошли взрывы в ГосНИИ «Кристалл»

12:43, 01.06.2019
В Дзержинске произошли взрывы в ГосНИИ «Кристалл»
Фото: vk.com/ovhdzr

В ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона, в городе создан оперативный штаб.

«На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым», — сообщили в пресс-службе правительства.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Источник в экстренных службах сообщил, что взрывы произошли в цехе по производству тротила. По его словам, взрывы были достаточно мощными, начался пожар.

Напомним, что в апреле в результате взрыва на «Кристалле» оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ. После взрыва произошел пожар на площади 150 квадратных метров.

Происшествия
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