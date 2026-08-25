Председателем СД КМПО назначен Дамир Каримуллин
Первое собрание акционеров под председательством Каримуллина пройдет 8 октября
Дамира Каримуллина назначили председателем совета директоров «Казанского моторостроительного производственного объединения» (КМПО). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе предприятия.
— Да, Дамир Заудатович возглавил совет директоров АО «КМПО», — сказал собеседник издания.
Первое собрание акционеров под председательством Каримуллина пройдет 8 октября, добавили в пресс-службе.
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