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Председателем СД КМПО назначен Дамир Каримуллин

10:52, 25.08.2026

Первое собрание акционеров под председательством Каримуллина пройдет 8 октября

Председателем СД КМПО назначен Дамир Каримуллин
Фото: Скриншот официального сообщества КМПО в "Вконтакте"

Дамира Каримуллина назначили председателем совета директоров «Казанского моторостроительного производственного объединения» (КМПО). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе предприятия.

— Да, Дамир Заудатович возглавил совет директоров АО «КМПО», — сказал собеседник издания.

Первое собрание акционеров под председательством Каримуллина пройдет 8 октября, добавили в пресс-службе.

Никита Егоров

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