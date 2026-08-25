Минниханов посетил благоустроенную мечеть «Нурания» в Высокогорском районе
Объект вмещает в себя порядка 50 человек
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел благоустроенную мечеть «Нурания» в Высокогорском районе. Руководитель республики прибыл в район с рабочей поездкой, передала его пресс-служба.
Мечеть расположена на 805-м километре трассы М-7 и вмещает в себя порядка 50 человек. Инициаторы строительства предполагают, что мечетью будут пользоваться верующие, проезжающие по трассе.
На данный момент все строительные работы завершены.
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