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Минниханов посетил благоустроенную мечеть «Нурания» в Высокогорском районе

11:44, 25.08.2026

Объект вмещает в себя порядка 50 человек

Минниханов посетил благоустроенную мечеть «Нурания» в Высокогорском районе
Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел благоустроенную мечеть «Нурания» в Высокогорском районе. Руководитель республики прибыл в район с рабочей поездкой, передала его пресс-служба.

Мечеть расположена на 805-м километре трассы М-7 и вмещает в себя порядка 50 человек. Инициаторы строительства предполагают, что мечетью будут пользоваться верующие, проезжающие по трассе.

На данный момент все строительные работы завершены.

Никита Егоров

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