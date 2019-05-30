Курултай Башкирии официально назначил выборы губернатора на 8 сентября

Госсобрание — Курултай РБ официально назначило день выборов главы республики на 8 сентября — Единый день голосования в РФ.

«Депутаты приняли решение о том, что выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года», — приводит ТАСС слова спикера республиканского парламента Константина Толкачева.

Ранее врио главы РБ Радий Хабиров заявил, что выдвинется на губернаторские выборы от партии «Единая Россия».

Напомним, что Госсобрание РБ решило внести изменения в процедуру голосования. Время работы избирательных участков в день голосования было увеличено на 1 час.