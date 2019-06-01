Число пострадавших при взрывах на заводе в Нижегородской области выросло до 38 человек

Количество пострадавших в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 38 человек. Данные приводит ГУ МЧС РФ.

Среди раненых — четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у 25 человек зафиксированы различные ранения средней степени тяжести, у девятерых — легкие травмы.

О погибших при взрывах не сообщается, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту инцидента, подчеркнув, что в Дзержинске «произошло несколько взрывов техногенного характера».

На данный момент на месте продолжают работать спасатели.

Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.