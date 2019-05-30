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В Пензенской области сменился глава управления ФСБ

16:11, 30.05.2019
В Пензенской области сменился глава управления ФСБ
Фото: pnzreg.ru

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с новым начальником регионального управления ФСБ Дмитрием Поляковым. Они обсудили «вопросы общественно-политического развития региона».

Предыдущий руководитель УФСБ Сергей Сизов переведен на новое место работы. Белозерцев выразил ему благодарность

«Эти три года мы вместе очень эффективно работали. Я благодарен вам за совместную деятельность. В пензенском УФСБ РФ прекрасные традиции, которые, я уверен, будут сохраняться», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Представить Полякова прибыл замначальника управления кадров Центрального аппарата ФСБ РФ Александр Щерба.

Новый руководитель управления до назначения служил замначальника в ФСБ по Краснодарскому краю, а до этого на аналогичной должности в Адыгее.

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