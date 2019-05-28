В Башкирии отменили штраф инвалиду за нескошенную траву

Администрация Архангельского района Башкирии отменила штраф, оформленный на жителя села Казанка Виктора Ананьева за нескошенную траву. Инвалид должен был выплатить 500 рублей за это нарушение.

По официальной версии, власти решили не требовать выплаты с мужчины без ног и руки, поскольку не могут определить, действительно ли заросший участок принадлежит ему, передает ProUfu.ru.

Ранее в сельсовете выписали Ананьеву штраф, объяснив его тем, что своим «бездействием» он создает пожароопасную ситуацию в деревне. После огласки этого случая проверки ситуации организовали в Следкоме и Минтруда РБ.