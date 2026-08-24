В аэропорту Казани задержаны 25 рейсов, три отменены
Самая продолжительная задержка у самолета из Красноярска
В аэропорту Казани 24 августа зафиксированы массовые сбои в расписании. По данным онлайн-табло, задерживаются 25 рейсов: 10 на вылет и 15 на прилет, еще три рейса отменены.
На вылет дольше всего задерживаются:
- рейс в Душанбе — вместо 13:50 вылетит в 04:45 следующего дня (задержка около 15 часов);
- рейс в Санкт-Петербург — с 11:35 на 00:40 (более 13 часов);
- рейсы в Уфу, Сочи, Иркутск и Ташкент — задержка около 6 часов;
- рейс в Калининград — почти 5 часов.
На прилет самая длительная задержка:
- рейс из Красноярска — вместо 07:20 ожидается в 23:05 (почти 16 часов);
- из Душанбе — задержка более 14 часов;
- из Санкт-Петербурга — почти 13 часов;
- из Минеральных Вод — более 8 часов;
- из Стамбула, Антальи и Москвы — задержка более 6 часов.
Отменены три рейса: вылет в Анталью (18:30), обратный рейс из Антальи (16:50) и рейс из Махачкалы (02:00).
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