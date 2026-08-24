Новости общества

03:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Казани задержаны 25 рейсов, три отменены

20:50, 24.08.2026

Самая продолжительная задержка у самолета из Красноярска

В аэропорту Казани задержаны 25 рейсов, три отменены
Фото: Реальное время

В аэропорту Казани 24 августа зафиксированы массовые сбои в расписании. По данным онлайн-табло, задерживаются 25 рейсов: 10 на вылет и 15 на прилет, еще три рейса отменены.

На вылет дольше всего задерживаются:

  • рейс в Душанбе — вместо 13:50 вылетит в 04:45 следующего дня (задержка около 15 часов);
  • рейс в Санкт-Петербург — с 11:35 на 00:40 (более 13 часов);
  • рейсы в Уфу, Сочи, Иркутск и Ташкент — задержка около 6 часов;
  • рейс в Калининград — почти 5 часов.

На прилет самая длительная задержка:

  • рейс из Красноярска — вместо 07:20 ожидается в 23:05 (почти 16 часов);
  • из Душанбе — задержка более 14 часов;
  • из Санкт-Петербурга — почти 13 часов;
  • из Минеральных Вод — более 8 часов;
  • из Стамбула, Антальи и Москвы — задержка более 6 часов.

Отменены три рейса: вылет в Анталью (18:30), обратный рейс из Антальи (16:50) и рейс из Махачкалы (02:00).

Ранее сообщалось, что за одну ночь силы ПВО сбили 351 украинский беспилотник. Дроны уничтожили над девятью регионами страны.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также