В аэропорту Казани задержаны 25 рейсов, три отменены

Самая продолжительная задержка у самолета из Красноярска

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани 24 августа зафиксированы массовые сбои в расписании. По данным онлайн-табло, задерживаются 25 рейсов: 10 на вылет и 15 на прилет, еще три рейса отменены.

На вылет дольше всего задерживаются:

рейс в Душанбе — вместо 13:50 вылетит в 04:45 следующего дня (задержка около 15 часов);

рейс в Санкт-Петербург — с 11:35 на 00:40 (более 13 часов);

рейсы в Уфу, Сочи, Иркутск и Ташкент — задержка около 6 часов;

рейс в Калининград — почти 5 часов.

На прилет самая длительная задержка:

рейс из Красноярска — вместо 07:20 ожидается в 23:05 (почти 16 часов);

из Душанбе — задержка более 14 часов;

из Санкт-Петербурга — почти 13 часов;

из Минеральных Вод — более 8 часов;

из Стамбула, Антальи и Москвы — задержка более 6 часов.

Отменены три рейса: вылет в Анталью (18:30), обратный рейс из Антальи (16:50) и рейс из Махачкалы (02:00).

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Вадим Вахрушев