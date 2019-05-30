Росрыболовство возбудило дело из-за обмеления Куйбышевского и Саратовского водохранилищ

Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело из-за резкого снижения уровня в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.

Поводом для этого стали жалобы от жителей Татарстана, а также Самарской и Ульяновской областей на «катастрофическое маловодье» в водохранилищах.

В пресс-службе Средневолжского территориального управления Росрыболовства отметили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания.



В ведомстве уточнили, что возможной причиной маловодья на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС, передает «РИА Новости».



Ранее участники заседания экологического комитета татарстанского Госсовета предложили создать собственную постоянную межведомственную группу для анализа ситуации на Куйбышевском водохранилище.

