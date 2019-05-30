Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября

Выборы губернатора Оренбургской области назначены на 8 сентября 2019 года. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании законодательного собрания региона.



Выдвижение кандидатов на должность главы Оренбургской области начнется 1 июня, передает «Коммерсант».



Напомним, что временно исполняющим обязанности главы Оренбургской области является Денис Паслер. Он занял эту должность в марте, после того как президент России Владимир Путин принял отставку губернатора региона Юрия Берга.



Сегодня Денис Паслер отправил в отставку исполняющую обязанности министра экономического развития региона Наталью Безбородову. Также свой пост покинул первый замруководителя аппарата губернатора Виктор Каргалов.

