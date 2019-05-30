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Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября

18:35, 30.05.2019
Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Выборы губернатора Оренбургской области назначены на 8 сентября 2019 года. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании законодательного собрания региона.

Выдвижение кандидатов на должность главы Оренбургской области начнется 1 июня, передает «Коммерсант».

Напомним, что временно исполняющим обязанности главы Оренбургской области является Денис Паслер. Он занял эту должность в марте, после того как президент России Владимир Путин принял отставку губернатора региона Юрия Берга.

Сегодня Денис Паслер отправил в отставку исполняющую обязанности министра экономического развития региона Наталью Безбородову. Также свой пост покинул первый замруководителя аппарата губернатора Виктор Каргалов.

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