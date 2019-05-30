В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Полиция в Башкирии объявила в розыск подозреваемую в хищении крупной суммы денег из кассы банка.

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы «Россельхозбанка» 23 млн рублей. После чего местонахождение женщины не удалось установить.

Следственным управлением МВД по РБ возбуждено уголовное дело, рассказал «Реальному времени» источник.

Среди основных примет подозреваемой: 35-40 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Была одета в темно-зеленую куртку, темно-серые брюки, черные туфли, может ходить в солнцезащитных очках.

Напомним, ранее в Москве задержали уфимку, которую обвиняют в мошенничествах с квартирами, ущерб превысил 18 млн рублей.