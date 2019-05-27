Пензенский губернатор уволил главу управления общественной безопасности за пьяную езду

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил в отставку начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона Валерия Муругова.

Причиной послужило лишение прав за езду в пьяном виде, передает агентство «Пенза-пресс».

«Муругов был в отпуске, сел за руль пьяным. Не знаю, сколько он там выпил», — заявил на оперативном совещании губернатор. Он отметил, что чиновник, отвечавший за общественную безопасность, позволил себе неподобающее нарушение.

«По работе у меня к вам не было серьезных вопросов, я даже вам грамоту вручал. Но вы не можете занимать данную должность в связи с такими нарушениями, поэтому будете освобождены от нее», — добавил Белозерцев.

На совещании он дал поручение проанализировать работу служебного автотранспорта в 2019 году на предмет использования их госслужащими.