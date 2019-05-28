Госзакупки Башкирии: содержание парков и скверов, закупка школьных автобусов и пиар для власти

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за I квартал 2019 года

1. 368 миллионов на реконструкцию здания Сибайского концертно-театрального объединения

Управление капитального строительства Башкортостана выделило 368 млн рублей на реконструкцию здания концертно-театрального объединения в Сибае. Победитель был выбран 22 января — им стало московское ООО «Равелин». Его директором является Вадим Линник.

Контракт был подписан 4 февраля, выполнение работ должно завершиться лишь к концу 2020 года — в ноябре. В 2019 году на эти цели будет выделено 211,6 млн рублей, в 2020-м — еще 156,4 миллиона. Известно, что без привлечения субподрядчиков «Равелин» должен будет провести земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы.

2. Содержание скверов и парков в Уфе за 222,6 миллиона

Тем временем в Уфе на содержание и техническую эксплуатацию парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц города муниципальное Управление коммунального хозяйства и благоустройства выделило 202 млн рублей. Заявки принимались с 11 по 28 января, аукцион состоялся 31 января. Исполнителем стало уфимское МУП «Горзеленхоз» — единственное предприятие, подавшее заявку на участие. Отметим, что впоследствии, в середине мая, стороны пришли к соглашению об увеличении объема работ, в результате чего стоимость контракта выросла еще на 20 млн — до 222,6 млн рублей.

Всего в списке объектов — 80 скверов, парков и территорий. Среди них, к примеру, сквер у кинотеатра «Искра», площадь имени Ленина, сквер по улице Зорге, Непейцевский дендропарк, парк культуры и отдыха Демского района. Лидерами по высадке цветов станут проспект Октября и проспект Салавата Юлаева — здесь появится около 280—290 тысяч растений. Всего же будет высажено 2 млн цветов. Работы должны быть выполнены до конца года.

В списке объектов — 80 скверов, среди них — Непейцевский дендропарк. Фото tourism.ufacity.info

3. Структура ФСИН отремонтирует «Кашкадан»

А вот уфимский парк «Кашкадан» ожидает капитальный ремонт. Управление капитального строительства города выделило на эти цели 173 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 7 февраля, причем, что интересно, им стала структура ФСИН — ФГУП «Управление строительства №3».

Контракт должен быть исполнен до 30 июня 2019 года. За это время потребуется провести работы, связанные с архитектурными решениями элементов благоустройства, капремонтом общественного туалета, спортивной зоны трибуны, сцены и павильонов, а также ливневой канализации, оборудовать доступ инвалидов к амфитеатру, заняться озеленением и обустройством.

4. 59 автобусов для школ региона

В середине февраля стало известно, что Министерство образования Башкортостана покупает на 123,6 млн рублей автобусы малого класса для перевозки детей. Информация об аукционе появилась 15 февраля, заявки принимались до 4 марта, а аукцион состоялся 11 марта. Поставщиком стало ООО «Южуралавто».

Всего Минобр закупил 59 автобусов малого класса на 21 место, желтого цвета. Контракт предполагает поставку автобусов в 56 учреждений образования, включая восемь школ в Уфе. Подробные требования в документации отсутствуют, но известно, что стоимость каждого автобуса составляет около 2,1 млн рублей.

Транспорт должен быть поставлен в 56 учреждений образования, включая восемь школ в Уфе. Фото education.bashkortostan.ru

5. Полеты с тепловизором над объектами «Башнефть-добычи»

ООО «Башнефть-добыча» в феврале заказало за 117,8 млн рублей аэромониторинг трубопроводов с применением беспилотных летательных аппаратов. Информация появилась на электронной торговой площадке ТЭК-Торг в секции «Роснефти» 20 февраля. Но в итоге рассмотрение вторых частей заявок было продлено до середины мая. Информация о результатах конкурса отсутствует.

Контракт предполагает периодический воздушный мониторинг объектов нефтедобычи для получения информации о них и территории производственной деятельности. Задачами являются обнаружение аварий, мест несанкционированных врезок, мест нахождения людей, а также оценка состояния воздушных переходов, узлов арматуры и прочее. Беспилотный летательный аппарат должен быть оснащен видеокамерой, фотокамерой и тепловизором (для использования в ночное время).

6. 108 миллионов от «Красавиа» за обслуживание в Уфе

Авиакомпания «Красавиа» в середине февраля объявила, что заплатит 108 млн рублей за наземное и аэропортовое обслуживание воздушных судов в аэропорту Уфы. Закупка, соответственно, осуществлялась у единственного поставщика — АО «МАУ».

Протокол закупки был составлен 12 февраля. Никаких подробностей о том, из чего будет состоять аэропортовое и наземное обслуживание, в документации не содержится. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Красноярске, базовые аэропорты — «Красноярск» и еще один аэропорт там же — «Черемшанка». В основном флот авиакомпании состоит из Як-42Д. На сайте авиакомпании информации о рейсах в Уфу обнаружить не удалось.

Авиакомпания «Красавиа» заплатит 108 млн рублей за наземное и аэропортовое обслуживание воздушных судов в аэропорту Уфы. Фото airlines-inform.ru

7. Наем машин скорой помощи с экипажем

Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф собирались заплатить 80,4 млн рублей за наем транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению Уфы и Уфимского района. Информация об этом была обнародована 11 марта, заявки принимались до 27 марта, а аукцион состоялся 1 апреля. Победителем стало ООО «Автомобильная транспортная компания», предложившее оказать услуги на 5 млн дешевле начальной стоимости — за 75,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в Уфе, на улице Кандринской в 2015 году.

Услуги будут оказываться с 4 июля 2019 года по 7 июля 2021-го. Машины должны выезжать на вызов в течение 4 минут, приезжать на вызов — не более чем за 20 минут. Станции скорой помощи понадобится 14 автомобилей в смену: 12 — класса «B», два — класса «C». Всего услуги должны оказываться в течение 220 тыс. часов, по 341 рублю в час.

8. Сельский дом культуры за 46 миллионов

Управление капитального строительства Башкортостана в конце марта объявило о том, что потратит 45,7 млн рублей на строительство сельского дома культуры на 200 мест в селе Мурсалимкино Салаватского района. Заявки принимались до 15 апреля, аукцион состоялся 22 апреля. Победителем стало ООО «Башальянсстрой».

Работы будут выполняться на улице Строительной, 15/1. Завершиться они должны до декабря 2019 года. Самостоятельно подрядчик должен устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, устроить кровлю, провести фасадные работы, внутренние отделочные работы, устроить наружные сети водоснабжения и канализации, благоустроить территорию.

9. Набережную в Нефтекамске благоустроят за 31 миллион

Администрация Нефтекамска собирается благоустроить набережную озера Светлое за 31,3 млн рублей. Об этом стало известно 30 марта. Заявки принимались до 17 апреля, а аукцион состоялся 22 апреля. Победителем было выбрано ООО «Строй-Дом», предложившее выполнить работы за 31,1 млн рублей. 6 мая стало известно о подписании контракта.

Отметим, что уже 29 апреля на закупку была подана жалоба, ее автор — ООО «Руслан+». Компания считала, что комиссией заказчика нарушен закон о контрактной системе — «Руслан+» не допустили к участию в конкурсе. Однако 8 мая жалоба была отклонена.

На набережной появится остановочный павильон, система видеонаблюдения, разборная сцена, 12 скамей-лежаков, 30 обычных скамей, шесть «умных скамей». Фото proneftekamsk.ru

Работы должны быть завершены уже до 1 июля 2019 года. Известно, что на набережной появятся остановочный павильон, система видеонаблюдения, разборная сцена, 12 скамей-лежаков, 30 обычных скамей, шесть «умных скамей».

10. 30 миллионов на освещение деятельности государственной власти региона

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана заплатит 30 млн рублей за создание телепередач о деятельности органов госвласти региона и их трансляцию в виде региональных вставок на общероссийских телеканалах. Об этом стало известно 20 марта. Заявки принимались до 11 апреля, рассматривались 18 и 25 апреля. Закупка финансируется из бюджета региона. Победителем стало ФГУП «ВГТРК».

Услуги должны оказываться до 31 июля 2019 года. Всего потребуется создать телепередачи по тематике информационного вещания общей продолжительностью в 171 час, в том числе 25 часов на башкирском языке. Передачи с тематическим вещанием должны быть хронометражем в 87 часов, 42 из которых — на башкирском языке.