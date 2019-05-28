В Саратовской области задержали подростка, напавшего с ледорубом на девочку в школе

В городе Вольск Саратовской области полицейские задержали 15-летнего подростка, напавшего на ребенка с ледорубом.

Инцидент случился во вторник, 28 мая, в школе №4. По предварительным данным, учащийся бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью, после чего напал на 12-летнюю девочку. Он нанес ей удар по голове, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Подросток задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД проведет проверку по факту нападения школьника на депутата Госсобрания Марий Эл.