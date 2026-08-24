Россия и Ирак обсудили укрепление взаимодействия в сфере безопасности

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн провел в Багдаде переговоры

Фото: Динар Фатыхов

В Багдаде состоялась встреча министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна с российской делегацией, в которую вошли глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Ирака.

— Отмечается, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, отмечена важность укрепления взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес, в свете текущих региональных и международных событий, — сообщает ТАСС.



Хусейн заявил, что Ирак продолжает придерживаться сбалансированной политики, основанной на диалоге и мирных решениях, а также на защите национальных интересов. Он также указал на необходимость развития сотрудничества для повышения потенциала иракских институтов, особенно в сферах, способствующих безопасности и стабильности страны.

Российская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность к продолжению взаимодействия и обмена опытом для укрепления координации между двумя государствами.

Ранее разведка Ирака задержала группу боевиков, причастных к серии нападений на территории страны. В ходе допроса они признались, что работают на украинскую сторону.

Вадим Вахрушев