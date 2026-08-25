На строительство школы Загитовой в Казани выделят еще 35 млн рублей

Источником финансирования выступит бюджет Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на строительство школы, названной в честь Алины Загитовой, направят еще 35 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет республики, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок. Напомним, что объект строят в Казани.

В контракте перечислены планируемые работы, которые включают выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, достаточной для реализации проекта, а также получение всех необходимых согласований и заключений государственной экспертизы. Смета также включает статьи на изыскательские и проектные работы, в том числе археологические и инженерно-экологические изыскания.

Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана.

Никита Егоров