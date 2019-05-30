«Саратовские авиалинии» сообщили о возможном сокращении штата в 5 раз

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» подала в областной Минтруд о массовом сокращении штата. Количество сотрудников уменьшится в 5 раз.

В связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный планируется сократить 394 работника. Из них 242 — это инженерно-технические сотрудники, 152 — рабочие, передает «РИА Новости».

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Напомним, что 31 мая 2018 года Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта у «Саратовских авиалиний». На этот момент в компании трудились около 1 300 человек. Перевозчик не смог выполнять полеты и сосредоточился на управлении аэропортом. Приблизительно 500 сотрудников попали под сокращение.

В 2017 году компания перечислила в бюджеты различных уровней налоги свыше 280 млн рублей. Однако в следующем году из-за запрета на полеты она понесла убыток более 1 млрд рублей.

Теперь же сокращение проводится из-за закрытия аэропорта. В области завершается строительство нового аэровокзала — Гагарин. Планируется, что он начнет работу уже в августе.