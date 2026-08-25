Детям сотрудников ТГК-16 вручили ранцы и канцтовары к началу учебного года

Подарки получили 52 первоклассника

Фото: Сергей Козлов

В АО «ТГК-16» помогают сотрудникам собрать детей в первый класс. Компания подарила будущим школьникам ранцы и канцтовары. Подарки вручил и напутствовал первоклассников генеральный директор Эдуард Галеев.

— Садик позади, впереди школа. Одиннадцать лет учебы, становления и открытий — и многое в их жизни будет зависеть от того, как они пройдут этот путь. Поэтому сегодняшний подарок — портфели — не просто жест внимания, это поддержка на старте, чтобы им было чуть легче войти в новую жизнь, — отметил он.

Подарки вручил и напутствовал первоклассников генеральный директор Эдуард Галеев. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Мы — первопроходцы в деле подарков для будущих первоклассников. Пусть эта инициатива станет доброй традицией, радующей детей и сотрудников нашей организации. Спасибо компании за такое внимание к нашим детям. Желаю деткам удачи в учебном году, — рассказала ведущая юрисконсульт компании, мама первоклассницы Рената Алтынбаева.

В ранцах богатое наполнение. Здесь все, что понадобится детям для учебы, аккуратно подобранное и продуманное до мелочей: начиная с материалов для творчества, заканчивая бутылкой для воды.

— Мне очень понравилось. Там столько подарков. Я даже не могу его поднять, он меня перевешивает, — поделилась впечатлениями первоклассница Карина Алтынбаева.

Карина Алтыбаева: «Мне очень понравилось. Там столько подарков. Я даже не могу его поднять, он меня перевешивает». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Такие же подарки вручили и детям сотрудников в филиалах компании — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Всего 52 ребенка получили наборы для начала учебного года.

Радифа Мингалева