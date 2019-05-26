В Кировской области установили памятник Сталину

В Кировской области «Коммунисты России» к 10-летию партии установили памятник Иосифу Сталину.

Как сообщил лидер кировского отделения партии Николай Барсуков, памятник находится на территории центра отдыха «Юбилейный» в поселке Зониха Слободского района.

«Конечно, мы поставили здесь памятник не навсегда. В перспективе планируем приобрести землю в Кирове и поставить [бюст Сталина] на частной территории, чтобы не вызвать ажиотажа среди населения», — сказал он.

Монумент представляет собой 90-см бюст Иосифа Сталина, который изображен в военной форме и с орденами, передает ТАСС.

Ранее памятник Сталину установили на территории Новосибирского областного комитета КПРФ.