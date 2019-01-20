Башкирская неделя: Крым для 500 сибайских детей, учалинская трагедия и слезы мэра Казани

События уходящих 7 дней в Башкортостане

На минувшей неделе всеобщее внимание к Башкирии привлекли два тяжелых события. Во-первых, жителей Сибая с новой силой атаковал смог — на этот раз пришлось отреагировать не только врио главы РБ Радию Хабирову, но и его крымскому коллеге Сергею Аксенову, прилетевшему в Уфу для обсуждения межрегионального сотрудничества. Вторым маркером стала трагедия в Учалах: четверо убитых в результате стрельбы на почве ревности. Из инфоповодов башкирской недели запомнились, кроме того, высказывание Хабирова о слезах мэра Казани, голубая вода из крана в Стерлитамаке и новость о возможном выступлении Юрия Шевчука и Земфиры на фестивале в Уфе.

Курортные регионы

На прошедшей неделе Башкирию посетила делегация Республики Крым во главе с руководителем самого молодого российского региона Сергеем Аксеновым. Он встретился с врио главы РБ Радием Хабировым. Одним из итогов этой встречи стало приглашение Аксеновым 500 детей из Сибая в здравницы Крыма. Комментируя предположение, высказанное в соцсетях, о том, что на полуостров могут отправить детей чиновников и влиятельных особ, глава РБ заявил, что критерии отбора четко обозначены.

Однако этим Аксенов и Хабиров не ограничились. Обсуждались санаторно-курортные возможности регионов в целом и вопросы, связанные с переданным Башкирии санаторием «Юбилейный» в Евпатории в частности. Любопытно, что РБ тоже считается санаторным регионом. Власти республики гордятся рекреационным потенциалом территории: предыдущий глава Рустэм Хамитов в свое время отмечал, что Башкортостан за лето посетило больше людей, чем Крым. Правда, он включал в эту цифру не только туристов, а всех, кто приезжал в республику.

Также руководители двух регионов затронули темы товарооборота и обмена опытом в различных областях. Глава Крыма отметил, что его дружба с башкирским коллегой началась еще в 2014 году, когда Хабиров работал во внутриполитическом блоке администрации президента РФ.

После этого Аксенов и Хабиров отправились в Сибай, где пообщались с местными жителями и посетили роддом.

Завтра «Реальное время» опубликует подробный текст по итогам визита Аксенова и крымской делегации в Башкирию.

Смог в Сибае снова всплыл в информационной повестке именно на этой неделе, хотя похоже, что токсичные выделения из местного карьера не прекращались с начала декабря. Фото sibay.bashkortostan.ru



Сибайский карьер

Смог в Сибае снова всплыл в информационной повестке именно на этой неделе, хотя похоже, что токсичные выделения из местного карьера не прекращались с начала декабря. На этот раз власти республики отреагировали быстрее. Радий Хабиров отчитал главу города и руководителя учалинского горно-обогатительного комбината (сибайский ГОК является филиалом предприятия).

В тот же день врио главы Башкирии пообещал, что власти республики обяжут предприятие устранить все последствия тления руды в неиспользуемых шахтах предприятия, приведшее к задымлению Сибая. Позже Хабиров дал две недели на решение этого вопроса.

Тем временем городские власти попросили жителей носить респираторы и запретили детям гулять. Отметим, что администрация Сибая решила встретиться с жителями уже после того, как с ними пообщался Хабиров.

Заставить мэра Казани плакать

Знаковым на минувшей неделе стало и высказывание Радия Хабирова о новогоднем убранстве Уфы. Он попросил сити-менеджера башкирской столицы Ульфата Мустафина ответственно подойти к украшению города в следующем году, упомянув в неожиданном контексте и казанского градоначальника.

«Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Так, чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал где-то в районе 5—10 января», — сказал Хабиров.

Это высказывание активно обсуждалось и в Татарстане, и в Башкирии. Пользователи снова нашли в обращении к градоначальнику Уфы элемент троллинга. Напомним, неделей ранее Хабиров уже обращался к Мустафину по поводу обильных снежных осадков. Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на тему «Мустафин доводит до слез мэра Казани».

Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на тему «Мустафин доводит до слез мэра Казани». Фото instagram.com/artbeton



Стрельба в Учалах



На прошлых выходных произошла трагедия в Учалах, которая обсуждалась и за пределами Башкортостана. Мужчина на почве ревности застрелил жену, двоих соседей и покончил с собой.

По основной версии, после ссоры супругов жена ушла к соседям. Муж же вооружился охотничьим ружьем и пошел за ней следом. В результате он ранил соседа, убил свою жену, соседку и ранил ее супруга, также был убит сосед из другого дома. Дети в возрасте трех и пяти лет не пострадали.

Позже выяснилось, что одной из убитых была Гульсия Хилажева — известная в Башкирии ведущая.

Власти республики отреагировали на трагедию: Хабиров назвал произошедшее резонансным случаем и предположил, что одной из причин послужили неумеренные алкогольные возлияния.

«Это одно из следствий того, что люди долгое время сидят в домах и пьют», — сказал «башлык».

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев пообещал помочь детям, оставшимся сиротами после стрельбы в Учалах.

Рынок готового бизнеса

Портал Avito представил статистику по продажам готового бизнеса через свою площадку. В Уфе количество продаж за год выросло на треть (30%). Столица Башкирии вошла в число лидеров по стране по этому показателю.

При этом средняя стоимость компаний снизилась за 2018 год на 3% и опустилась чуть ниже 4 млн рублей.

«Реальное время» проанализировало показатели Казани, Уфы и других городов Поволжья. Эксперты считают, что продажи готового бизнеса растут во многом из-за негативных прогнозов по доходам населения.

Башкирия в этом году получит наибольший объем финансирования в рамках единой субвенции среди регионов ПФО — 309,2 млн рублей. Фото pnp.ru

Башкирия в рейтинге единой субвенции

Аналитическая служба «Реального времени» сравнила трансферты регионам в рамках единой субвенции. Башкирия в этом году получит наибольший объем финансирования по этому виду субвенций среди регионов ПФО — 309,2 млн рублей. В 2018 году РБ получила 360,7 млн рублей.

Вместе с тем по объемам единой субвенции на образование Башкирия занимает второе место в России. Республика уступает только Татарстану.

Уволенная девушка-дознаватель

Девушка-дознаватель, изнасилованная коллегами в отделе полиции, вернулась на работу как раз перед Новым годом. Однако уже на этой неделе ее уволили. Служебная проверка показала, что сотрудница действительно употребляла алкоголь на рабочем месте. Руководство МВД Башкирии посчитало этот факт позорящим честь мундира и распорядилось уволить как пострадавшую сотрудницу, так и ее коллегу, которая также выпивала в тот вечер с начальством.

Однако девушка-дознаватель не опускает руки. По данным СМИ, она уже подала заявку на адвокатский статус. Правда, не в Уфе, а в Стерлитамаке.

Голубая вода, Ильгам Шакиров, Шевчук и Земфира на одной сцене

Одной из заметных историй минувшей недели стала голубая вода, которая потекла из крана в одном из домов Стерлитамака. Хозяйка квартиры сняла происходящее на видео и запись распространилась в соцсетях. Пользователи посчитали, что вместо воды в канализацию попала «незамерзайка». Позже коммунальщики дали странное объяснение: якобы из соседней квартиры в водопровод попало моющее средство.

Башкирская содовая компания (БСК) отчиталась о выпущенной продукции. По итогам 2018 года компания произвела 1,7 млн тонн кальцинированной соды. Согласно данным предприятия, «Сода» на 4% увеличила выпуск суспензионного поливинилхлорида, на 6% — каустической соды. Кроме того, БСК на 8% нарастила объем производства соляной кислоты.

Хабиров подчеркнул, что Шакиров «оставил яркий след в культуре Башкортостана». Фото Максима Платонова

Татарский певец Ильгам Шакиров скончался 16 января. Это стало потерей не только для Татарстана, но и для Башкортостана, в котором было и остается немало почитателей творчества исполнителя. Хабиров выразил соболезнования родным, близким и коллегам артиста. Он подчеркнул, что Шакиров «оставил яркий след в культуре Башкортостана».

В то же время стало известно, что летом на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе могут выступить Юрий Шевчук и Земфира. Фестиваль запланирован на 12—15 июня. Знаменитые выходцы из Уфы дали предварительное согласие. Также организаторы фестиваля обещают участие Алсу, оперного певца Аскара Абдразакова и финалистки шоу «Голос» Рушаны Валиевой.

А в конце недели стало известно, что депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин обратился в прокуратуру с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру Чечни. Его вдохновило решение Заводского районного суда Грозного обязать «Газпром» простить 9 млрд рублей жителям кавказской республики. С подобным же требованием в органы обратился парламентарий из Чувашии.

