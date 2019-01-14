Убитая в перестрелке в Учалах женщина оказалась известной башкирской ведущей

В результате массового расстрела в селе Учалы погибла известная башкирская ведущая Гульсия Хилажева. Об этом сообщила в соцсетях телеведущая Рита Уметбаева.

По ее словам, супруг погибшей Зариф Хилажев, который сейчас находится в реанимации, также был творческим человеком. В частности, он получил Гран-при телевизионного конкурса «Байык». А Хилажева проводила свадьбы, юбилеи, праздники и являлась лауреатом конкурса «Башкорт йыры».

«Почему из-за пьянства других страдают невинные люди? Откуда у психологически неустойчивого человека в доме ружье? Может быть, пора наконец-то не на словах, а на деле начинать бороться с пьянством!» — отметила Уметбаева.

Телеведущая предложила создать в Башкирии комиссии по борьбе с алкоголизмом, чтобы подобных случаев в регионе больше не было.

Напомним, по версии СК, ночью 13 января в селе Учалы Башкирии местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой.