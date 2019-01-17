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Власти Сибая до 1 февраля ограничили прогулки детям из-за смога

17:39, 17.01.2019 7
Власти Сибая до 1 февраля ограничили прогулки детям из-за смога
Фото: pixabay.com

Власти башкирского Сибая до 1 февраля ограничили уличные прогулки воспитанникам детских садов и ученикам школ из-за смога и запаха серы в воздухе.

«По решению властей до 1 февраля ограничили прогулки на улице детям в детских садах и проведение уроков физкультуры в школах в часы, когда в воздухе чувствуется неприятный запах. Отдел образования города держит эту ситуацию под контролем, все время на связи с руководителями образовательных учреждений» — рассказал "РИА Новости" представитель городской администрации.

Ранее В МЧС сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере. В настоящее время в городе спасатели продолжают работы по ликвидации окислительных процессов в карьере.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил властям Сибая за две недели исправить ситуацию со смогом в городе. Сегодня состоится встреча администрации Сибая с жителями.

ОбществоВласть Башкортостан
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